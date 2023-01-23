『KONTRAPUNKT ダークグレー ロングコート【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月12日 12時 46分に出品され05月12日 12時 46分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在533件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コムデギャルソンオムの元デザイナー、田中啓一の立ち上げたブランド、コントラプンクトです。

レアです。ギャルソンマニアの方におすすめです。襟と前の合わせが二重になっててとても凝っています。

日本製で作りも良いです。田中オムが好きで集めてましたが、着用機会がないので断捨離します。





【ブランドの特徴】

KONTRAPUNKTは、洗練されたデザインと高

品質な素材を使用したメンズファッションブランドです。このコートは、シンプルでありながらスタイリッシュな印象を与えます。



【デザインとスタイル】

ダークグレーのロングコートは、どんなシーンにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。前面には2つのポケットがあり、実用性も兼ね備えています。



【着心地と機能性】

フロントボタン式で、着脱が簡単です。暖かい素材で作られており、寒い季節にも最適です。



- ブランド: KONTRAPUNKT

- 色: ダークグレー

- スタイル: ロングコート

- ポケット: 前面に2つのポケット

- ボタン: フロントボタン式



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ KONTRAPUNKT

ダークグレー

ロングコート