『valmont コラジェンマスク コラーゲン 新品 1枚【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 08時 25分に出品され03月27日 08時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在90件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴァルモン valmont

コラジェンマスク コラーゲン 新品 1枚



今までのシートマスクとは全く違います。

使うとわかるコラーゲンのマスク。

valmontと言えば、コラジェンマスク！

まだ使用したことのない方はぜひこの機会に✨



十分に洗顔した顔に、コラーゲンマスクをプラスチック製の台紙からはがします。 マスクを目の高さで持ち、顔の側面を覆うように軽く伸ばします。気泡を取り除きます。 そのまま30分置き、時間がたったらはがします。 その後ヴァルモンの美容液とクリームをお使いください。



通常、1枚 19,800円で販売されています。



※自宅保管の為、ご理解のある方のみ

ご購入をお願いいたします。

※おまとめ購入のご希望がありましたら、ご遠慮なくコメント下さい。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>スキンケア・基礎化粧品>>>パック・フェイスマスク 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴァルモン