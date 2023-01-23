『富士通scansnap ix500スキャン枚数1294枚2018/03製造品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 18時 27分に出品され03月12日 18時 27分に終了予定です。即決価格は9,217円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 スキャン枚数少なめの良品

両面高速スキャンテスト正常確認済み

動作保証付き

保証期間ーお届けより７日間

Wi-FiとUSBケーブル接続できます。

純正アダプタ付き、USBケーブル付き

輸送事故破損もお取替えします。安心してご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>スキャナー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし