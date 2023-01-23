『ARCTERYX ATOM AR HOODY Sサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 19時 52分に出品され03月21日 19時 52分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARCTERYX ATOM AR HOODY です。

色:グレー

2枚目の画像が1番近い色味です。

家族の購入品の為、購入年は不明です。

数回着用しましたがリブなどゴム類のヘタレや毛玉など目立った汚れ等はありません。



身長170、体重55前後でジャストサイズです。

Sサイズですのでメンズ、レディース問わず着用出来ると思います。

軽くてとても暖かいです。



商品は小さく折りたたんでお送りする予定です。梱包は丁寧に行います。



中古品になりますのでその他細かい使用感や劣化があるかもしれません。恐れ入りますがノークレーム・ノーリターンでお願いいたします。





カラー···グレー



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ARCTERYX

ATOM

AR

HOODY

Sサイズ