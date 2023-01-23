『18金 K18 男女兼用 造幣局 喜平ネックレス 4.98ｇ 43㎝ G36【2024年最新】 』はヤフオクでから04月02日 14時 26分に出品され04月02日 14時 26分に終了予定です。即決価格は33,405円に設定されています。現在387件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】



カラー：ゴールドカラー

材質 ：K18

重量 ：約4.98ｇ

長さ ：約43ｃｍ

幅 ：約1.5ｍｍ



引き輪の一部にくすみがございます。

その他大きな傷はございません。

照りございます。



※現在引越し作業中の為、仮施設（自宅）での撮影を行っております。

通常よりも見え方に差異が発生する可能性がございます。

予めご了承下さい。





ネコポス発送でございます。

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

宅急便にご変更の場合プラス料金（500円）を頂いております。



質屋が購入



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#ウィンウィン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 18金

K18

男女兼用

造幣局

喜平ネックレス

4.98ｇ

43㎝

G36