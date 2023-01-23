『マッキントッシュ ダッフルコート 40 キャメル MACKINTOSH【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 06時 21分に出品され03月28日 06時 21分に終了予定です。即決価格は10,625円に設定されています。現在789件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Tomorrowland渋谷本店で購入した定番マッキントッシュのダッフルコートです。



マッキントッシュ MACKINTOSH

ダッフルコート キャメルカラー 英国製

ウール100%



老舗マッキントッシュのダッフルコート、定番のキャメルカラー

厚手の重厚な生地、綺麗なシルエットの一品です。

キャメルカラーで男性もキュートな冬らしいコーディネートを楽しんでください。

しっかり目の生地ですので重みはあります。



■サイズ

表記サイズ：40 日本サイズ L相当かと思います。

素人採寸でありますので多少の誤差はご了承ください。



肩幅：約44cm

身幅：約54cm

袖丈：約62cm

着丈：約91cm



■状態

特に目立った傷や汚れなどなく綺麗な状態です。





■素材

本体

ウール 毛



トグル紐 牛革



カラー: キャメル





#マッキントッシュ

#ダンケルド

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#ゴム引き

#インバーティア

#グローバーオール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュ



ダッフルコート

40

キャメル MACKINTOSH