『牛本革 スケルトンライダースジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 02時 23分に出品され03月23日 02時 23分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在396件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 このジャケットは牛本革で作られており、耐久性と高級感があります。





全体にスケルトンを模した革がステッチされており、ユニークで目を引くスタイルです。特にライダーやバイク愛好者に人気があります。



一見VANSONに見えますよね



【サイズ】

表記はSサイズですがめちゃくちゃ大きいです



僕は178cm 85kgですが、まだ大きく感じます



肩幅51cm、身幅56.5cm、着丈65.5cm、袖丈62cm、裾幅50.5cm



しっかりと大きさを確認してください。



- 素材: 牛本革

- デザイン: 全体スケルトン

- サイズ: 肩幅 51cm, 身幅 56.5cm, 着丈 65.5cm, 袖丈 62cm, 裾幅 50.5cm



骨の色い部分に汚れが有りますがメンテナンスすれば綺麗になると思います



写真で確認してください現状販売です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 牛本革

スケルトンライダースジャケット