『TIGHTBOOTH SUCK MY PEARLS デッキ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 21時 40分に出品され03月31日 21時 40分に終了予定です。即決価格は58,500円に設定されています。現在403件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 TIGHTBOOTH (タイトブース)

SUCK MY PEARLS DECH 3枚組

ART BY SHUSAKU TAKAOKA

完売人気商品です。



1枚シュリンク破れと傷あり



■SIZE

8.125



※デッキ3枚セット、ロゴ入り専用袋のみ出品。箱は付きません。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: タイトブースプロダクション