『Magic Keyboard Touch ID キーボード (JIS)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 22時 26分に出品され03月25日 22時 26分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在956件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MK2C3J/Aモデルのキーボードです。Touch IDを搭載しており、約6ヶ月間使用しました。

Mac miniを売却し、MacBook Proに移行したため使用しなくなりました。

キーボードと付属のケーブル（USB-C to Lightning）には、写真にあるように通常使用による軽い汚れがありますが、動作には全く問題ありません。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル