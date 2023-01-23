『植木鉢、花台セット 観葉植物【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月21日 02時 23分に出品され04月21日 02時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在634件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 鉢3点と花台2点のセットになります

鉢は一つ5000円ほどで鉢カバーとして

使用していました！

全部で22000円程でした



花台は未使用のまましまっていたもの

になります！





DGガラスステップポット&ソーサー 青1点白1点

サイズ：【ポット】φ10×H12｜Bφ6｜【ソーサー】φ11×H1｜アルミ製



DGガラスステップロングポット&ソーサー 青1点

サイズ：【ポット】φ8.5×H16｜Bφ6.5｜【ソーサー】φ11×H1｜アルミ製



サークルコンポート小

サイズ：φ15 H7



サークルコンポート大

サイズ：φ20 H10



鉢のサイズアップで使用しなくなる為

出品します！





#観葉植物

#プランター

#ポットカバー

#鉢カバー

#園芸

#生活雑貨

#お洒落

#インテリア

#植え替え 商品の情報 カテゴリー: フラワー・ガーデニング>>>園芸用品>>>鉢・プランター 商品の状態: やや傷や汚れあり