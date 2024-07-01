『Apple Pencil 第一世代 新品 未開封【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月28日 03時 43分に出品され04月28日 03時 43分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在487件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Apple pencil 新品 未開封 第一世代



Applepencil 第一世代です



携帯購入時の特典で割引があったので購入しましたが結局使わず、、、



未使用品の為、動作確認等はしておりません。

動作等の保証はありませんのでご了承ください。



自宅保管のため、ご理解ある方のみご購入をお願いいたします。



※ノークレームノーリターン※



梱包はプチプチで包んで、宅急便コンパクトの箱に入れ、緩衝材を入れて発送させて頂きます。





2024.7購入 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>iPadアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用