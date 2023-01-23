『ch!iii widebelt boston バッグ ブラック NOBLE【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 12時 33分に出品され03月27日 12時 33分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在221件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ch!iii widebelt boston バッグ



2022年にNOBLEで購入、10回位使用しました。

比較的綺麗だと思いますが、前面下部にやや白っぽくなっている箇所があります。写真20枚目をご確認下さい。

短いストラップは未使用です。



カラー：ブラック

定価 ：¥28,600



写真1〜6枚目 webから、7枚目以降 実物



webの説明=====================

◆《ロングセラー》！登場のたび話題の“ch!iii”ワイドベルトボストンが再入荷！

太ストラップとバッグのバランスが絶妙なショルダーバッグ。

ころんと小さな見た目にも関わらず、広く取ったマチと大きめの開口で必要最低限の物をしっかりと収納して頂けます。

付属の短いショルダーを付け替えればボストンバッグとしても使えるので、スタイリングに合わせて持ち方を変えられるのも嬉しいポイント！

綺麗にまとまりすぎずカジュアルシーンに最適なので、幅広くご愛用いただけます。

【ch!iii(チー)】

国内外メゾンも使用している最高級シュランケンカーフを始め、厳選した上質なレザーのみを使用したバッグやベルト展開。全て東京の職人の手による完全日本製。

物ではなく、デザインと色をいつも側においてあげて欲しい。美しいバッグたちです。

【サイズ】

高さ14、幅20.5、マチ8、持ち手36、ショルダー85.5〜96cm、重さ480g



カラー···ブラック

ノーブル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: チー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ch!iii

widebelt

boston

バッグ

ブラック

NOBLE