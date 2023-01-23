『wk1111ノースフェイス マクマード ジャケット 希少 レア【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 09時 15分に出品され04月12日 09時 15分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在176件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 数ある中からご覧いただき誠にありがとうございます。



ひとつひとつ手にとって確かめた海外正規品/

ノースフェイスの海外限定のマクマードシリーズのジャケットです。



肉厚で防寒性抜群ながら、綺麗なシルエットです。

ハイスペックジャケットなので普段使いしやすく重宝できる1着です。

フード及びファーは脱着可能です。



海外の確実に正規品。

カラーは人気のブラックです。



目立つ汚れや傷はなく、美品になります。



肩幅39身幅50着丈76袖丈61



数年前に海外で購入した確実に正規品です。

ハウスクリーニング済みです。



-------------------------------

#zacdown

▲他のサイズ、ラインナップはこちらからご覧ください(^^)

------------------------------



#thenorthface

#THENORTHFACE

#マクマード

#マウンテンジャケット

#アウター

#アウトドア

#キャンプ

#登山

#釣り 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ wk1111ノースフェイス

マクマード

ジャケット

希少

レア