『【入手困難!!】シュプリーム ✈︎半袖シャツ ゆるだぼ 重ね着 希少【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 00時 46分に出品され03月27日 00時 46分に終了予定です。即決価格は10,127円に設定されています。現在853件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ✅フォロー割引 実施中！！



〜999円 100円値引き

〜4999円 200円値引き

〜9999円 400円値引き

10000円〜 500円値引き



リピーター様 更に500円引き



2点まとめ買いで合計より200円引き、

3点以上まとめ買いで合計より500円引き致します！





【フォロー割引希望】とコメントください^ ^





厳選した古着を毎日出品中！ セット購入でさらにお得！



⬇️ タップで厳選古着一覧が見れます ⬇️



#9638古着



#9638supreme



✍︎ ✍︎ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄ ┄

✅商品名

【入手困難!!】シュプリーム ✈︎半袖シャツ ゆるだぼ 重ね着 希少 supreme レーシングシャツ パーカー スウェット アメリカ製





✅サイズ

M相当（表記 M）

素人採寸です 身幅54 着丈74 袖丈25 肩幅47



サイズの相当はあくまでも主観でございます。

トラブル回避の為にも採寸をご参考お願い致します。





✅状態

汚れなく美品です^_^





✅カラー

紺色 黄色 / ネイビー イエロー





✅素材

100%コットン









似ているアイテム多数出品しております！



厳選した古着を毎日出品中！ セット購入でさらにお得！



⬇️ タップで厳選古着一覧が見れます ⬇️



#9638古着



#9638supreme







SUP4889 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【入手困難!!】シュプリーム

✈︎半袖シャツ

ゆるだぼ

重ね着

希少