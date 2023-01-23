『プラダ ショルダーバック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月16日 15時 44分に出品され04月16日 15時 44分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 20年以上前にハワイで購入

ポケットも多く使いやすいです。

ショルダーの部分は調整できるので斜め掛けもできます。



開閉は磁石になってます

磁石部分の生地が少し薄くなっているのでお安くしています。

ご理解頂ける方でお願い致します 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ プラダ ショルダーバック