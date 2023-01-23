『訪問着 フルセット 辻が花 正絹 着物 B1-1【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 17時 01分に出品され03月09日 17時 01分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちら訪問着フルセットになります

【セット内容】

訪問着

袋帯

帯締め

帯揚げ 4点セットです＾＾



長襦袢必要でしたら＋2000円でおつけ致します。

サイズがない場合もございますので事前にご連絡をお願い致します＾＾





その他出品中の訪問着↓

#風鈴の訪問着



帯締め、帯揚げはおまけ程度にお考えください。使用感のあるものなどございます。



【使用場面】

フォーマル

→ お宮参り 七五三 入園式 卒園式 入学式 卒業式 お見合い お顔合わせ お呼ばれ お食事会 パーティー ご結婚式 など



【使用時期】

10月から5月

春、秋、冬

夏に関しましても結婚式などこちらでok

オールシーズン利用頂けます。



身長 156cm〜 166cmの方向け



◼︎訪問着

サイズ

肩身丈161

前幅24

後幅36

袖丈48.5

裄丈63(8)



大きく目立った汚れはないように思いますが、見落としがある可能性もございます。何卒ご容赦ください。



◼︎帯揚げ





◼︎帯締め





◼︎袋帯

全長 428cm

お太鼓隠れる部分ですがシミありました







リユース着物になります故...

保管臭、防虫剤の匂いなどする場合がございます。

たたみジワがある場合がございます。

目立つ汚れや傷など記載しておりますが、細かい汚れ、シミなど見落としがある場合がございます。

細かいところが気になる方はご購入をお控えください。



またモニターにより色が変わって見える場合がございます。気になる点がありましたら購入前にメッセージください＾＾





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身丈(肩山から)···160〜164cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 訪問着 フルセット 辻が花 正絹 着物 B1-1