『訪問着 フルセット 辻が花 正絹 着物 B1-1【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 17時 01分に出品され03月09日 17時 01分に終了予定です。即決価格は14,850円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
KU1391 振袖 正絹 身丈164cm 着物 成人式 卒業式
¥ 10270
ラビ様専用ページ
¥ 9984
キューティーフラッシュ 帯風コルセット
¥ 9360
訪問着 作家物 花柄 松模様 波模様 薄卵色 縮緬 KK-1782
¥ 9750
★ 博多献上名古屋帯 m4090
¥ 15000
振袖用 バッグ草履セット
¥ 8970
袋帯 ぼかし染 金糸 金 濃紺グレー 箔散らし 流水 花 松 中古 kp1672
¥ 10062
新品 やまと誂製 一刀彫 着物 仕付け糸付 小紋“二藍色の霞空”色無地 4409
¥ 17850
袋帯 西陣織 となみ 新品 未仕立て品
¥ 33000
小紋 着物 中古 ポリエステル 袷 きもの英 身丈160cm M A993-3
¥ 12000
本郷太田子 訪問着 未着用
¥ 51920
新品未使用 浴衣２点セット 風船 ポリエステル 半幅帯 和風館 リバーシブル 赤
¥ 10764
正絹 色無地 くすみブルー 納戸色 上質ちりめん 単品
¥ 9744
訪問着 花模様に金彩 裄66 着物 正絹 紋なし 袷 広衿 RK-2509
¥ 9620
ZY573 夏帯 紗 桔梗 トンネル仕立て 黒地 名品
¥ 7644
和装 礼装 黒留袖 結婚式
¥ 19800
№343 mughet様専用 有松鳴海絞り 作り帯 帯締め フルセット
¥ 16319
浴衣、浴衣セット、帯、下着、ヘイアクセ、サンダル、夏祭り、ゆかた
¥ 7644
落札価格14850円
559 入札履歴
終了
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