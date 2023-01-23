『HYOD レザー バイクパンツ ブーツアウトLW 黒ブーツアウト【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 15時 38分に出品され03月19日 15時 38分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

HYODのレザーパンツは、耐久性に優れたレザー素材を使用しており、長時間のライディングでも快適さを保ちます。



【安全性】

膝プロテクターが装備されており、ライディング中の安全性を確保しています。ストレッチパネルにより、動きやすさも向上。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルでありながら洗練された黒のデザインは、どんなバイクウェアとも相性が良く、スタイリッシュな印象を与えます。



- ブランド: HYOD

- サイズ: L

- 素材: レザー

- 色: 黒

- デザイン: ストレッチパネル付き

- 特徴: 膝プロテクター装備



ご覧いただきありがとうございます。



メーカー···HYOD



性別···メンズ



タイプ···プロテクター 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>バイク>>>バイクウェア・装備 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ 車・バイク・自転車

バイク

バイクウェア・装備 タグ HYOD

レザー

バイクパンツ

ブーツアウトLW

黒ブーツアウト