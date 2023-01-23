『A 新品 アジアン キャビネット リビング収納 書斎 本棚 食器棚 カントリー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 00時 25分に出品され03月10日 00時 25分に終了予定です。即決価格は21,736円に設定されています。現在883件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【 重要 】

・沖縄と離島は、配送不可です。



⚠️家具の配送は、お電話番号が必要なので購入後お知らせ下さい。



・土日祝を除いた2～3日で出荷させて頂いております。

（年末年始・お盆は、長期休暇あり）



❌値引き交渉は、ご遠慮下さい。



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◼️アジアンアンティークデザイン

・コロニアル ハイキャビネット



◼️完成品です



（↓シリーズ一覧はこちら↓）

#カノンコロニアル



・高級感のある落ち着いたシックなインテリア・ホテルの部屋にも人気の商品です。



・銘木マホガニー材を使用しております。

（マホガニーとは、高級家具・高級楽器などに使われる人気の木材です）



・一つ一つ職人の手作業で丁寧に作られておりますが、天然木を使用していますので木目など写真と風合いが若干異なる場合があります。



・コロニアル様式のアジアンインテリア。



・上はガラス扉の2段棚収納・下は木製扉の2段棚収納です。



・日本文化用品安全試験所にて、強度・耐久性・傾きなど検査済の家具です。



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＜ サイズ ＞

幅 75cm

奥行 38 cm

高さ 130 cm



重量 約36.5kg



＜ 素材・仕上げなど ＞

天然木マホガニー材突板・無垢材

ラッカー塗装

インドネシア製



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⚠️出荷準備後のキャンセル・お客様都合の返品はお受け出来ませんので、ご購入は慎重にお願いします。



・佐川急便で「最短日」お届けになります。



・ご要望がある場合は、購入前にお気軽にご相談下さい。



・配達は玄関での引渡しで、開梱・設置はお受けしておりません。



・配送時の破損・事故などは保険に入っております。



・領収書の発行はしておりません。



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アンティーク マホガニー コロニアル 木製 飾り棚 棚 キッチンボード 収納 バリ ハワイアン サイドボード

49800 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>リビング収納>>>キャビネット・サイドボード 商品の状態: 新品、未使用