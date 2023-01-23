『【新品】Maison Special/メゾンスペシャル トップス Tシャツ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 44分に出品され03月31日 09時 44分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 去年の夏頃、表参道のMaison Special本店で17000円ほどで購入しました。試着のみで着用する機会がなく自分の好みが変わったため出品します。

新品未使用ですが、素人保管のため神経質な方や完璧を求める方は購入をお控えください。

なお、発送はコンパクトに折りたたみ行います。ご承知おきください。



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: メゾンスペシャル

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品】Maison

Special/メゾンスペシャル トップス Tシャツ