『【Eddie Bauer】90年代 登山柄 ノルディック柄 ニット セーター【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 01時 15分に出品され04月08日 01時 15分に終了予定です。即決価格は9,828円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃⚄⚅⚀⚁⚂⚃

<商品説明>



* EDDIE BAUER



* ニット セーター



*カラー 黒



*サイズ:М

着丈(背面襟下から) 63cm 襟(リブ)6.5㎝

身幅 58.5㎝ 肩幅 48㎝ 袖丈 55㎝



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【Eddie Bauer】90年代 エディー・バウアー 登山柄 ノルディック柄 手編み コットンニット セーター knitted by hand



全て1点物になりどちらも早い者勝ちとなります(><)☆



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英国 北欧 ユーロ ヨーロッパ ハンドニット ノルディック クルーネック モヘア カーディガン ノルディック アランニット フィッシャーマン 異素材 カウチンニットジャケット ボタニカル フラワー 鹿 くま 白熊 管理No.A20241176 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エディーバウアー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【Eddie

Bauer】90年代

登山柄

ノルディック柄

ニット

セーター