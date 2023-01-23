『Stussy SURFMAN ICON COTTON LINEN CREW【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月16日 02時 12分に出品され05月16日 02時 12分に終了予定です。即決価格は17,404円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Stussy SURFMAN ICON COTTON LINEN CREW



STUSSY店舗にて購入

新品未使用

タグ付き

国内正規品本物

サイズ L

サイズ表は公式サイトより引用していますので、

参考までにお願いします。

この色は店舗即完売しました。



何卒宜しくお願いします。



短丈で今どきのシルエットで着用できます！

素材···コットンニット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Stussy

SURFMAN

ICON

COTTON

LINEN

CREW