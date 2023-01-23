『65 d.i.a. タグ付き 新品 ジーンズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 12時 45分に出品され03月10日 12時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在844件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 d.i.a. タグ付き新品 ジーンズ

初期の頃のd.i.a.です



少しだけストレッチあります



全て平置き採寸です

ウエスト...36cm 腰部分になるかと

股上...19cm(前) 28cm(後ろ)

股下...78cm

太もも辺り...17cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ 65



d.i.a.

タグ付き

新品

ジーンズ