『BUMP OF CHICKEN ニコル ぬいぐるみ【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 23時 11分に出品され03月20日 23時 11分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BUMP OF CHICKENのグッズ、ニコルのぬいぐるみです。

箱のまま自宅で飾っておりましたが、断捨離のため出品させて頂きます。



購入時に一度開封して出しましたが、ぬいぐるみはほぼ新品同様です。

購入時から箱側面に擦れたような汚れがあります。

写真2枚目をご確認ください。



人の手に渡っている素人の自宅保管品であることをご了承下さる方のご購入をお待ちしております。

ノークレームノーリターンでお願い致します。



ジャンル···国内アーティスト



国内アーティスト···Bump of Chicken



アイテム種別···ぬいぐるみ 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>ミュージシャン 商品の状態: 未使用に近い