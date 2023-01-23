『CHANELキャビスアスキンウォレットチェーン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 17時 43分に出品され03月28日 17時 43分に終了予定です。即決価格は161,999円に設定されています。現在197件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使えば色 ：ブラック（金具ゴールド）

素材 ：キャビアスキン



サイズ：約縦12.5cm×横19cm×幅4cm



とても気に入っておりましたが

必要な出費を稼ぐため

泣く泣く出品いたします

短期間での使用ですが、ファンデーションを入れてしまい少し内側についております。





新品を気にされない方であれば、

外側はとても綺麗な中古品となります





売る気が全く無かったので付属品は全て処分致しました。



(探しましたがやはり無かったです。。)



確実に正規品ですのでご安心ください⭐︎

シリアルナンバーシールあります！

(防犯の為加工してます)





購入後のすり替え防止のため



＊返品交換は不可となります。



＊コメントなしで即ご購入はNGになりますので

一度コメントください！





神経質な方はご遠慮くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANELキャビスアスキンウォレットチェーン