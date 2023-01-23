『本日限定価格 クロムハーツ ループタイ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月07日 10時 08分に出品され03月07日 10時 08分に終了予定です。即決価格は34,000円に設定されています。現在985件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 クロムハーツのループタイになります。



インボイス等、付属品はないためこのお値段で出品します。

皮紐の後ろ側に多少の擦れなどございますがひかく的綺麗です。



ノークレームノーリターンでお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: クロムハーツ

カテゴリ ファッション

メンズ

アクセサリー タグ 本日限定価格 クロムハーツ ループタイ