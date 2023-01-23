『90s ヴィンテージ 白タグ NIKE アノラックパーカー センターロゴ刺繍 L【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 13時 22分に出品され05月02日 13時 22分に終了予定です。即決価格は8,658円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブラックボディにイエロースウッシュロゴ刺繍が映えるヴィンテージハーフジップパーカーです！



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#びっけ商品一覧

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90s ヴィンテージ 白タグ NIKE ナイキ アノラックパーカー ハーフジップパーカー プルオーバー センターロゴ スウッシュ 刺繍 ロゴ刻印ジップ 黒 ブラック Lサイズ



⭐︎お値下げに関しましては具体的な金額をコメントして頂けるとスムーズです。



⭐︎ご興味のある方、気になる事など、お気軽にコメントください！



■製品状態

・少しの着用感や目立たない程度の糸つれ等ございますが年代物にしては状態良くまだまだご愛用いただけます。



・その他、汚れ・キズ等、特に目立つダメージはありません。



※素人検品の為、ダメージの見落としなどございましたらご容赦ください。



■素材

ポリエステル



■サイズ

表記/L

着丈/68

身幅/61

裄丈/82



★必ず実寸をご確認ください。



※平置き寸法です。

※素人採寸になります。多少の誤差はご了承くださいませ。



■購入元

大手リサイクルショップ

AACD加盟店で購入しました。



■発送

・発送は丁寧にコンパクトに折り畳んで送らせて頂きます。その際のたたみシワはご了承下さい。



★ 中古品になりますので、ご理解頂ける方でのご購入お待ちしております。宜しくお願い致します。

※神経質な方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

ヴィンテージ

白タグ

NIKE

アノラックパーカー

センターロゴ刺繍

L