『袋帯 ぼかし染 金糸 金 濃紺グレー 箔散らし 流水 花 松 中古 kp1672【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 13分に出品され03月11日 01時 13分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
訪問着 花模様に金彩 裄66 着物 正絹 紋なし 袷 広衿 RK-2509
¥ 9620
ZY573 夏帯 紗 桔梗 トンネル仕立て 黒地 名品
¥ 7644
和装 礼装 黒留袖 結婚式
¥ 19800
№343 mughet様専用 有松鳴海絞り 作り帯 帯締め フルセット
¥ 16319
浴衣、浴衣セット、帯、下着、ヘイアクセ、サンダル、夏祭り、ゆかた
¥ 7644
振袖フルセット6点サイズＭ〜L送料込み19800円送料込み市松模様花文正絹
¥ 10270
色無地 青緑色 縮緬 トールサイズ KK-1738
¥ 9126
【着物と帯 時流】H24669◆正絹 訪問着◆裄ロング 美品 一つ紋 裄69.5
¥ 12545
志都香 袋帯 純金箔 逸品 未使用
¥ 7799
【なでしこ】正絹 名古屋帯 全通柄 博多織 カラフル o1384
¥ 15708
セミアンティーク 銀駒刺繍 唐花 ステンドグラス 振袖 卒業 着物 104a p
¥ 16456
本場奄美大島紬 伊集院リキ 地空き 小紋 正絹 証紙 美品 ゑり善 イ4863
¥ 12870
売約済み【秋のイベント用に】★★新品未使用正絹訪問着と袋帯セット★★
¥ 9685
紬・小紋用 塩瀬 なごや帯 正絹 未使用 Nｓ1527
¥ 7644
訪問着 金彩 花紋 菊 桜 松竹梅 波 楓 着物 112a d
¥ 10650
卒業式 レトロモダン二尺袖着物 単品
¥ 7722
着物 振袖 成人式 セット
¥ 15000
袋帯 中古 リサイクル 正絹 カジュアル お太鼓柄 檳榔子染色 A982-11
¥ 12000
落札価格10062円
743 入札履歴
終了
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