『袋帯 ぼかし染 金糸 金 濃紺グレー 箔散らし 流水 花 松 中古 kp1672【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 01時 13分に出品され03月11日 01時 13分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ご覧いただきありがとうございます♪

「なごみ」と申します。

お着物に携わるお仕事を

長年しておりました。

その経験と知識を生かし、

なるべくきれいなお品物を

出品するように心がけています♪



■状態

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・中古

・状態は大変良いです♪

２，３度着用した程度の

とてもきれいなお品です。



■寸法(ｃｍ)

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・長さ ：４５９

・幅 ：３１



■仕立て

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・仕立て上がり品

・お太鼓柄

・パールトーン 加工済み



■素材

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・正絹

・ぼかし染

・金糸



■説明

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・とてもおしゃれな袋帯

（仕立て上がり品）をご紹介いたします。

こちらは、粋な濃紺グレー色の地。

そこに、箔散らしや流水・花・松などが

金糸にて丁寧に施されました。

大変物の良い袋帯となります。

お目に留まりました方は

この機会に是非どうぞ。





■注意事項

――――――――――――――――――――

・即購入可能です。

・帯のみの出品となります。

・お直しなどはできません...

ごめんなさい。

・コンパクトに畳み、

エコ梱包で発送しております。



・他にも素敵なお品物を

多数出品しております。

なにかございましたら、

お気軽にコメントください。



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sems 210/515 13/01/4202 kp1672



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