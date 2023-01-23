『フレッドペリー バレルバッグ ボストンバッグ 2WAY グリーン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 23時 01分に出品され04月25日 23時 01分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在274件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#たこてつの小物



【商品】

FRED PERRY フレッドペリー

2way ドラムバッグ ボストンバッグ ショルダーバッグ バレルバック

ダブルファスナー 肩掛け 大容量

ロゴプリント ストライプ シルバー金具





【サイズ】



タテ 約25cm

ヨコ 約45cm

マチ 約25cm

ショルダー 最長約130cm



【商品詳細】

素材：合皮

色：グリーン



【状態追記】

目立った傷や汚れ無し。



※注意事項※

※ご購入前に必ずご確認ください。

お客様都合のご購入後のキャンセルや返品、交換は一切お受けしておりません。予めご了承ください。、



USEDですので使用感などございますが、まだまだご愛用していただけます。中古品という事をご理解の上ご注文よろしくお願いします。



USED品の為、汚れ・ほつれ・シミ・シワなど着用感のあるものもございます。検品致しておりますが、見落としや説明不足の場合もございます。



画像は光の反射等で少し色合いや風合いに違いがある場合がございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ フレッドペリー バレルバッグ ボストンバッグ 2WAY グリーン