『THETOE EMIRATES TRACK DENIM PANTS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月14日 16時 46分に出品され05月14日 16時 46分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在108件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サイズ合わず、泣く泣くです><



the toe

black

XS



【point】

・サイドのテープラインが特徴のデニムパンツ。溜まりのあるシルエットを表現する為、切り替えたパターンもポイント。全体的にゆとりのあるシルエットと膝下から丸みのあるシルエットの設計により、着る人の体型を活かしスタイルアップして見えるデザインに。

・生地には12ozのデニムを使用。製品でブラスト加工と洗いを行いムラ感やヴィンテージ感を演出。カジュアルすぎず上品に着こなせる、最適なバランスへと作り上げました。しっかりとした生地感はありつつも、硬くなり過ぎず着用感の良いアイテムとなっております。

・XS ,S ,M,Lの４サイズを展開。幅広い身長の方々にFITするよう仕上げております。ローウエスト仕様。ハイウエストでのご着用の場合はベルトを推奨しております。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>パンツ 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

レディース

パンツ タグ THETOE

EMIRATES

TRACK

DENIM

PANTS