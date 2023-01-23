『札幌市近郊の方限定！送料無料！アイリスオーヤマ 洗濯機 IAW-T605C 6K【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 13時 08分に出品され04月14日 13時 08分に終了予定です。即決価格は10,710円に設定されています。現在306件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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送料無料サービスを行うにあたって、販売地域の制限がございます。



★☆販売地域エリア☆★

【北海道】札幌市（南区定山渓、簾舞は除く）、江別市、北広島市、恵庭市、岩見沢市



以上になります。



こちらの表記以外の地域は対応はできませんので、ご了承くださいませ。お引き取り頂く場合は可能です。



見た目は新品のように綺麗であっても、肝心な洗濯槽が汚れていては洗濯する意味がありません。洗濯槽クリーナーでは落とせません。中古洗濯機は分解清掃した商品をお勧めします。



せっかく洗濯したお洋服やバスタオルがカビ臭くなるのももちろん嫌なことですが、カビは人体にも影響を及ぼす危険な存在です。



厄介な洗濯槽のカビですが、放置することで具体的にどのような危険があるのでしょうか。



アレルギー（鼻炎、結膜炎など）、呼吸器疾患（気管支喘息、気管支炎など）、夏型過敏性肺炎、食中毒症状や癌など洗濯機のカビで発生する可能性のある病気に該当します。カビは、健康に大きな影響を与えます。



商品の状態と致しましては、中古品です。細かいキズはあります。動作確認済みで不良はありません！



分解清掃済み！気持ちよくお使いいただけるように清掃専門のスタッフが清掃しております。酸素系洗濯槽クリーナーで除菌してます。



アイリスオーヤマ／IRIS OHYAMA



IAW-T605C



標準洗濯容量：6.0kg



標準使用水量：132L



外形寸法（cm）：幅約55.5×奥行約52.5×高さ約92



質量：約31kg



年式：2022年製



付属品

・給水ホース

・排水ホース



給水ホース、排水ホース、糸屑フィルターなどの消耗品についての不具合は保証対象外となります。



※中古品とご理解の上ご検討お願いいたします。完璧を求められたり神経質な方のご購入はお控え下さい。



【注意】

配達希望の方は無料で玄関前までお届けいたします。



エレベーターの無い共同住宅の方は共同住宅一階玄関前までお届けします。



日時については応相談になります。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>洗濯機 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アイリスオーヤマ