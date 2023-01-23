『ディーゼル ボディバッグ X09554 P5480 ウエストバッグ プリントロゴ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 22時 22分に出品され03月09日 22時 22分に終了予定です。即決価格は7,784円に設定されています。現在869件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■ブランド/DIESEL・ディーゼル

■アイテム/DIESEL RINKE BELTBAG

■寸法/H約10cm×W約28cm×D約6.5cm / ショルダーストラップ長さ：約53-85cm（調節可） / 重量：約150g

■表地/ポリエステル90%/ポリウレタン5%

■仕様/開閉：ファスナー式 / 背面：ファスナーポケット×1

■カラー/BLACK(ブラック)



お財布やスマホ、小物もスッキリと収納していただける便利な大きです♪

メンズ、レディース共に着用が可能なウエストバッグとなります。



【！】クロネコゆうパケット(厚さ約3cmの梱包BOX)にて発送させて頂きます。



※多少の誤差ご了承下さい。

※お使いのディスプレイ環境によっては実物のカラー,雰囲気などと若干異なる場合がございます。予めご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ディーゼル

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ディーゼル

ボディバッグ

X09554

P5480

ウエストバッグ

プリントロゴ