『HERMES ★ エルメスナップトゥーゴー ゴールド ブラウン 茶色【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 07時 34分に出品され03月28日 07時 34分に終了予定です。即決価格は279,440円に設定されています。現在374件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメスナップ トゥーゴー

新品未使用



2024年の今年購入。



女性男性どちらでも利用可能なユニセックスアイテムとなっており、夫婦やカップルでのシェア使いにもおすすめです。



ウォレットバッグなのでマチもあり、財布、スマートフォンや小物等が入る大きさで横長の箱型サイズとなっています。



バンドリエール（ショルダーストラップ）が段階的に調整可能で、肩掛け＆斜め掛けが楽しめます。



付属品:ショップカード、レシートコピー、オレンジボックス



【カラー】

ゴールド

【素材】

ヴォーエプソン



ショップカード、レシートは個人情報などを塗りつぶしたものをお付けいたします



高額商品ですので、返品返金にはご対応致しかねます、あらかじめご了承下さい。





本体の保存袋は小物財布扱いになる為、購入時から付属しておりません。

ストラップ用、ストラップ金具保護用袋の2つが付属



★あくまでも自宅保管の為、神経質な方、

完璧を求める方はご購入をお控え下さい

ご理解ない方とはお取引できません。



すり替え防止の為、商品購入後の返品は

如何なる理由でもお受け致し兼ねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HERMES

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エルメスナップトゥーゴー ゴールド ブラウン 茶色