『【美品】SLOW スロウ truck helmet bag Black 黒【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 21時 29分に出品され03月07日 21時 29分に終了予定です。即決価格は12,675円に設定されています。現在710件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SLOWの truck helmet bag になります。



【アイテム詳細】

サイズ：H42 × W43 × D8

素材：本体 コットン60％ / リネン40％

カラー：BLACK



【状態】

2～3度使用しましたが、以降は自宅保管としていました。使用感やダメージなく良い状態です。若干あたりが出ているように見えるところもありますが、もとよりそのような製品となりますのでご容赦ください。



【アイテム説明】

岡山県倉敷市の伝統的な整織工場にて、今では希少なシャトル織機を使用して時間をかけながらしっかりと織り上げた生地です。綿と麻を織り込んだ生地は、極厚でボリュームのある素材です。またその生地をさらにバイオウォッシュ加工することで生地の持つ自然な表情と風合いを引き出し、長年にわたって大切に使用されてきたかのようなヴィンテージ感をもたらしています。



※返品・交換・返金はお断りしております。

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スロウ

ヘルメットバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スロウ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【美品】SLOW

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