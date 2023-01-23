『美品 ポールスミス 2wayビジネスバッグ トラベル A4可 キャリー装着可能【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 22時 32分に出品され03月24日 22時 32分に終了予定です。即決価格は8,018円に設定されています。現在816件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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即購入歓迎です！



■ブランド



Paul Smith ポールスミス



■アイテム



希少 2way ビジネスバッグ ブリーフケース ショルダーバッグ トラベルバッグ

2層 キャリーケース装着可能 取り外し可能ポーチ付き マルチストライプ ネームタグ



■収納



収納力抜群でポケットも多くPC収納や取り外し可能ポーチ、キャリーケース装着など機能性もかなりよく便利なお品物です！



■サイズ



A4サイズ収納可

(横幅44高さ31マチ16)

誤差はご了承ください



■カラー



カーキとクリームの間のような色です。写真でご確認ください。



■素材



ナイロン× レザー



■状 態



美品です！

目立ったダメージなく綺麗な状態でまだまだ快適にお使い頂けます。

タバコ、ペットともに無しです。

よろしくお願いします！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 美品 ポールスミス 2wayビジネスバッグ トラベル A4可 キャリー装着可能