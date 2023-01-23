『新品未使用 Longchamp ハンドバッグ プリアージュ グレー Lサイズ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月11日 20時 52分に出品され04月11日 20時 52分に終了予定です。即決価格は8,736円に設定されています。現在700件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◉新品未使用◉

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STELLA McCARTNEY ステラマッカートニー ファラベラ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ 肩掛け可能 斜め掛け可能 シルバー金具 チェーン エコレザー ブラッ レディース 美品 保存袋付き



○サイズ

タテ19.5cm

ヨコ19.5cm

マチ6cm

ショルダー 100cm

ハンドル 25cm

※平置き採寸ですので多少の誤差はご了承ください

着画はお断りいたします。



【留意事項】

*ご購入後、なるべく24時間以内に発送させていただきます。

*発送する前に綺麗な品物一つ一つ自分で検品を行うので、ご安心くださいませ。

*写真は実物の写真です。撮影環境などにより商品画像と実際の色が若干異なる場合がございますのでご了承下さい。

☆海外製品のため検品は海外基準になり、縫製の粗さ、小さな汚れ、キズ・シワが見受けられる場合がございます、日本国内のデパート、ブティックと同レベルの品質や完璧さなどをお求めの方・神経質な方はご購入をご遠慮ください。

☆ご了承いただけましたらご購入お願い致します。

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ハンドバッグ

プリアージュ

グレー

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