『未使用・限定 ペッレモルビダ コローレ レザー トートバッグ 肩掛け ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 05分に出品され03月22日 18時 05分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>バッグ
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ペッレモルビダ
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落札価格14500円
226 入札履歴
終了
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