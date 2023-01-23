『未使用・限定 ペッレモルビダ コローレ レザー トートバッグ 肩掛け ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 18時 05分に出品され03月22日 18時 05分に終了予定です。即決価格は14,500円に設定されています。現在226件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■商品情報

ブランド名：PELLE MORBIDA

シリーズ：Colore（限定トートバッグ）

品番：PMO-ST012M

生産国：日本製







■カラー

ブラック







■素材

牛革







■状態

未使用です。







■定価

44000円







■サイズ詳細



横幅：49cm

高さ：31cm

マチ：13cm



■重量：1025g



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管理番号：2410136

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カラー...ブラック

素材...本革

特徴...横長 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ペッレモルビダ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 未使用・限定

ペッレモルビダ

コローレ

レザー

トートバッグ

肩掛け

ブラック