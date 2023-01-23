『ニューバランス M1400 ベージュ 26.5cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 53分に出品され03月31日 23時 53分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在67件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メインカラー...ベージュ

モデル_商品名...1400

サイズ…26.5cm

素材...スウェード

生産国...made in U.S.A



ニューバランスのM1400ベージュです。



数年前にニューバランスの直営店で購入しましたが、自身のスタイリングとあまり合わず、年に数回しか履きませんでしたので住環境の変化にともない出品します。



インソールに足形もつかないくらいには履いておりません。



ぽてっとしたフォルムがとても良く、履き心地、クッションも最高に良いです。

サイズ感は通常の26.5よりやや大きく、甲高や幅広の方も履けると思います。







発送前にブラッシング、防水スプレーして純正の箱で発送します。





割りとキレイな状態かと思いますが、あくまで中古であることをご理解いただき、返品交換はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 26.5cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ ニューバランス M1400 ベージュ 26.5cm