『ジャパニーズバッグ シンセティックレザー トートバッグ#0521#【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 17時 26分に出品され04月05日 17時 26分に終了予定です。即決価格は9,555円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エムエム6 メゾンマルジェラ

MM6 Maison Margiela

トートバッグ ブラック



ブランドの袋付きでお送りします。

簡易包装でのお送りとなりますのでご了承ください。



サイズ:約縦38cm横33cm



超軽量のトライアングル型トートバッグ。日本の折り紙からインスパイヤされたデザインは、底のスナップボタンで形を変える事が可能な2way仕様。

内側は総柄で同色のロゴを施した裏地付き。

メインコパーメントにはスマートフォン等を収納できるオープンポケットが備えられています。



カラー：ブラック



状態：新品未使用のタグ・巾着袋付きになります。写真すべて実物になります。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ジャパニーズバッグ

シンセティックレザー

トートバッグ#0521#