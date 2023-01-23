『Vintageウエスタンブーツ 37サイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月12日 21時 43分に出品され03月12日 21時 43分に終了予定です。即決価格は8,424円に設定されています。現在976件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 表参道のPassTheBatonで購入しました。

25000円ぐらいで購入

とても可愛いです。

購入してから一度履いたきり履いてないので綺麗なうちに出品してみます。状態はとても綺麗ですがUSEDご理解いただける方お願いします。

付属品無し





パスザバトン

ジャンティーク

hookedvintage

などお好きな方にも





素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 24cm

カテゴリ ファッション

レディース

靴 タグ Vintageウエスタンブーツ

37サイズ