『✨綺麗✨Nikon ニコン COOLPIX S6300 エレガントゴールド【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 15時 29分に出品され03月29日 15時 29分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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断捨離の為、出品します



Nikon ニコン COOLPIX S6300 エレガントゴールドです



中古品の為、多少の傷や汚れなどはあるかと思いますが全体的に見ると綺麗なお品だと思います



付属品は写真に写っている物が全てとなります



中古品にご理解ある方のみご購入下さい



即購入○

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宜しくお願いします 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>デジタルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ニコン