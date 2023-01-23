『【新品タグ付】デュベティカ アリア ダウン コート 現行 Aライン 40 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 06時 13分に出品され03月15日 06時 13分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在410件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



【アイテム】

ブランド名／デュベティカ DUVETICA

ダウンコート ダウン ナイロン レディース ファー ダブルジップ ダブルファスナー 軽量 フード ロング ラクーン 現行

袋付属



【デザイン】

ALIA ARIA アリア



【カラー】

ブラック 黒



【サイズ】

表記サイズ 40 M相当

着丈:約 96cm

袖丈:約 63cm

肩幅:約 39cm

身幅:約 46cm

※多少の誤差はご了承下さい



【素材】

画像のタグを参照ください。



【状態】

【S】



-コンディションランク-

【S】新品・未使用品

【A】美品・使用感が少なめな状態の大変良い中古品

【AB】多少の使用感はあるが、特に気になるダメージや汚れなどのない状態の良い中古品

【B】やや汚れやダメージがあるが、全体的に状態の良い中古品

【C】汚れやダメージがあるが、一般的な中古品

【D】汚れやダメージなどが複数あるが、まだまだ着用可能な中古品



※USED品であることをご理解いただき、完璧な物をお求めの方はご遠慮ください。

※状態は主観になります。見落としなどある場合もございますので、ご了承下さい。



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

(AACD)

質屋・個物市場・ストア商品

鑑定済み商品



【配送】

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

※キレイに畳んで発送致しますが畳みジワはご了承下さい。



【注意事項】

※光の当たり具合や、ブラウザによって若干色味が違う場合がございます。ご了承ください。

※ご購入前にプロフィールの確認を宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品タグ付】デュベティカ

アリア

ダウン

コート

現行

Aライン

40

黒