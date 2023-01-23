『サンローランパリ 16AW ダブル チェスターコート44【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 22時 43分に出品され03月31日 22時 43分に終了予定です。即決価格は35,200円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サンローランパリのダブルのチェスターコートです。



エディ期16AWのもので腕周り等タイトな作りとなっています。



ほぼ着ていないため状態は良いと思います。

また16AWのため黒のチェーンとなります。



サイズ(平置き)

肩幅 約40cm

身幅 約45.5cm

袖丈 約64.5cm

着丈 約105cm(リブ含む)



色 ネイビー



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: サンローランパリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ サンローランパリ

16AW

ダブル チェスターコート44