『木製 アウトドア 折りたたみ テーブル ガーデン キャンプ 屋外 ロー 机 台【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 18時 58分に出品され03月05日 18時 58分に終了予定です。即決価格は10,124円に設定されています。現在542件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★置き配、対応可能です。

★まとめ買い特典あり





特集情報

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#豊富な種類をご用意、テーブル特集



#秋のインテリア特集



#優しい風合いが魅力、天然木家具特集



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[商品説明]

無垢材の木目を美しい、折りたたみテーブルとなります。



自然家具の優しさを楽しめるお品ですので、キャンプやアウトドアのテーブルとしてや、屋内のウッドスタイルとしてのご使用など、多様な遊び方を楽しめるお品となります。



機能性も高く、ワンタッチで簡単に折り畳み可能です。

また、天板までの高さはH28ｃｍなので、お家でもソファなどに合わせやすい高さとなります。



※折り畳んで収納できる、デニム生地トートバッグ付きです。





[アカシア材について]

深みのある色合いと高級感漂う木目の木材です。

アカシア材の人気の理由の一つに、見た目の美しさにあります。

アカシア材の芯材は、落ち着いた高級感のある茶褐色にまっすぐに伸びる木目、茶と白の濃淡によるデザイン性の高さがアカシア材の特徴です。



※状態のご質問などございましたら、お気軽にコメントください。





[サイズ]

W73×D40×H28(cm)

[素材]

天然木(アカシア) オイル仕上げ 折りたたみ式

[重量]

4.0kg

[耐荷重]

10kg





●雑誌掲載情報について

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インテリア雑誌『ウェアハウススタイル 』にて紹介されました。

25ページ特集掲載





●まとめ買い特典について

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1回のご注文で、当ショップから2点以上の商品をまとめ買いいただいた場合は、ご注文につき5%OFFを致します。





■発送について

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※安心保証付き、匿名らくらくメルカリ便での発送

※置き配、対応可能

※日時指定も可能です。

※ 商品は通常2日～4日で発送致します。





■お受取り・キャンセル・返品について

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届いたお品に輸送トラブルの破損、お品の不良等の問題がございましたら、当店より迅速に交換手配、キャンセル手続きもしくはお支払い金額の返金をいたします。





特徴...完成品、折りたたみ式収納

種類...ローテーブル

特徴...折りたたみ

天板...ウッドパネル 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>テーブル・チェア・ハンモック 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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