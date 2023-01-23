『浴衣、浴衣セット、帯、下着、ヘイアクセ、サンダル、夏祭り、ゆかた【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 22分に出品され03月24日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 身丈(肩山から)···165〜169cm



花火大会に行く予定で購入しましたがキャンセルになったため、出品いたします



全て、一度も使用していないものです 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

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