『浴衣、浴衣セット、帯、下着、ヘイアクセ、サンダル、夏祭り、ゆかた【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 00時 22分に出品され03月24日 00時 22分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在440件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|新品、未使用
志都香 袋帯 純金箔 逸品 未使用
¥ 7799
【なでしこ】正絹 名古屋帯 全通柄 博多織 カラフル o1384
¥ 15708
セミアンティーク 銀駒刺繍 唐花 ステンドグラス 振袖 卒業 着物 104a p
¥ 16456
本場奄美大島紬 伊集院リキ 地空き 小紋 正絹 証紙 美品 ゑり善 イ4863
¥ 12870
売約済み【秋のイベント用に】★★新品未使用正絹訪問着と袋帯セット★★
¥ 9685
紬・小紋用 塩瀬 なごや帯 正絹 未使用 Nｓ1527
¥ 7644
訪問着 金彩 花紋 菊 桜 松竹梅 波 楓 着物 112a d
¥ 10650
卒業式 レトロモダン二尺袖着物 単品
¥ 7722
着物 振袖 成人式 セット
¥ 15000
袋帯 中古 リサイクル 正絹 カジュアル お太鼓柄 檳榔子染色 A982-11
¥ 12000
143＊アンティーク“マスタード×アイボリーの未知なる道しるべ！”なごや帯
¥ 7800
正絹訪問着暈し染 (留袖、紬、袋帯なども出品)⑥
¥ 9152
袋帯 至宝瑞兆錦 美しい四季の花模様 金銀糸 紫鼠色 O-4164
¥ 12870
【美品＊】結城紬 白 アイボリー 草花紋
¥ 15226
<美品> 振袖 振袖セット 古典柄 正絹 袋帯 着物 着付け練習用 140
¥ 16500
未使用品 小紋 無地感 ぼかし 藤色 斎藤三才 身丈160.5cm 袷 正絹
¥ 9750
振袖 豪華 刺繍 金彩 紋意匠 薔薇 牡丹 身丈172cm パールトーン加工済
¥ 20007
【新品未使用】正絹 細帯 半幅 リバーシブル 西陣高級 茶色 ブラウン
¥ 15241
落札価格7644円
440 入札履歴
終了
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