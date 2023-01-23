『ナイキ NIKE Dunk Low Plum ダンク ロー プラム【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月11日 20時 24分に出品され05月11日 20時 24分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プレゼントであげましたが色が気に入らなかったらしく購入後ずーーーっとそのままだったので出品します。

SNRKS購入後そのままです。



【商品名】ナイキ NIKE Dunk Low Plum ダンク ロー プラム スニーカー US10 28cm CU1726-500

【ブランド名】ナイキ NIKE

【表記サイズ】US10（28cm）

【実寸サイズ】最大幅：11cm アウトソール：30cm

【素材】スエード

【色】紫 パープル 赤 レッド









※簡易包装と書いてある商品は簡易包装です

(缶バッジ・フィギアなどもプチプチなしです。気になる方はご質問下さい)

※まとめ買い値引きしません

※発送日程は4〜7日で、最終日の7日になる事もあります。ご理解下さい。



※質問などお気軽にお尋ね下さい



■必ず読んで下さい■

※アイコン変更なし、出品なし、悪い評価あり

→取引しません。

→必ずといっていい程、評価しないで放置して自動評価になるからです。

※フリマアプリのルールを守れない人に、アプリルール通りのルールで対応する気はありませんので、取引しません。

※コンビニ払いは、購入前にコメントしてから購入下さい



※到着したら、その日の内に出来る限り評価下さい。

無理な場合は事前に連絡下さい。



※必要なやりとりが出来ない方は購入しないで下さい



これまでに悪い評価なくお取引をさせて頂き感謝すると共に、上記の件で嫌な思いを多々しております。ご理解を頂き購入下さい。

マイルールである事は理解してますので、面倒だと感じる方は購入しないで下さい。

お互いの自衛になります。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ストリート系スポーツ>>>スケートボード 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ナイキ