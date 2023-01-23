『【Windows11♥SSD♥メモリ8G】カメラ付ノートパソコン✨初心者✨N10【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月12日 10時 42分に出品され04月12日 10時 42分に終了予定です。即決価格は12,740円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 中古PCでは数少ないバッテリー残量多め（写真２枚目）

※数値は撮影時のデータで使用状況によって変動します。



動作確認済みの完動品！

届いてすぐに使えます✨



初期化してセットアップ済みですので、

パソコンの設定が苦手な方も

簡単に使える使いやすいパソコンです。



商品は一点もの！早い者勝ちです☆



手作りのマニュアル付きで、子供や学生・主婦の方の初めてのパソコンとしてもおすすめ！



さらにタイピング練習サイトやOffice互換ソフトもあり初心者さんも安心！



Wi-Fi・Bluetooth・テザリングに対応！



【こんな方におすすめ】

✅到着したらすぐ使いたい

✅在宅ワーク・オンライン学習や事務作業に

✅写真や動画の整理や管理に

✅家計簿や町内会やPTA等資料作成に

✅YouTubeやNetflixなど動画閲覧に

✅ウイルスやセキュリティ対策済み

✅カメラ付きがいい、ZOOMも使いたい





【便利アプリも複数】

✅Google Chrome・X・Instagram

✅LINE・YouTube・ネットフリックス

✅DVD再生ソフト

✅Windows Defender

✅その他





☘️Web版 Microsoft365

エクセル・ワード・パワーポイント



☘️LibreOffice

オフラインで使えるオフィス互換ソフト



【仕様】

■Windows11←最新のOS、長く使えます！

■Celeron 3215U

■SSD256GB←新品！動作が速い！

■メモリ8GB←複数のアプリを開いてもスムーズ！

■DVD-RW←動作確認済み

■15.6インチ

■有線/無線LAN



【お渡し内容】

パソコン 本体/ 電源ケーブル/ ACアダプター



テンキー付きで使いやすいキーボード！



目立つ傷や汚れなく全体的に綺麗です



バッテリー残量は使用状況で変動します。ACアダプターに繋いでご使用が安心です。



プロフィールをご確認の上、購入お願いします。



■■安心保証■■

出品時・発送前にしっかり動作確認していますが、万が一初期不良の際は、返金返品対応させていただきます。評価前にご連絡をお願いいたします。



N10 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>Windowsノート本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ダイナブック