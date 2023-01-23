『Lappartement DEUXIEME CLASSE ニット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 06時 25分に出品され03月06日 06時 25分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在415件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー ブルーお写真2枚目が1番近いと思います

サイズ表記なし

肩幅 約58cm

袖丈 約60cm

身幅 約58cm

着丈 約50cm



春秋用です。

素人検品ですので、見逃した小さなシミや傷はご了承下さいますようお願い致します。

古着、自宅保管をご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。



#アパルトモン

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#綺麗

#リジエール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Lappartement

DEUXIEME

CLASSE

ニット