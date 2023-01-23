『まとめ売り ワイヤレスイヤホン 声優 Bluetooth 鳥海浩輔 防水 軽量【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 12時 33分に出品され03月18日 12時 33分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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TRUE WIRELESS STEREO EARPHONES

・鳥海浩輔モデル 2点セット

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操作をサポートしてくれるボイス機能搭載の人気声優コラボワイヤレスイヤホンに、オリジナルボイスドラマが聴ける複製サイン入りカードが付属。(※QRコード読み取り)



ワイヤレスイヤホンはデザイン、システムボイスなど全て本人監修のこだわりが詰まった一品。

録り下ろしのオリジナルボイスドラマがついており、それぞれ異なったシチュエーションで進むストーリーは、まるで友達や恋人と一緒に過ごしている感覚を楽しめる。



【内容】

・イヤホン本体

・充電ケース

・USBケーブル

・イヤーピース(S/M/L)

・取扱説明書

・ BUDDY PASS(音声コンテンツ用カード)

/オトもラジオ タイトル「鳥海浩輔とふたりでクッキング 」



【Bluetooth仕様】Version5.0/Class2

【電源】本体 DC3.7V/50mAh(内蔵式)、充電ケースDC3.7V/500mAh(内蔵式)

【連続再生時間(最大)】約5.5時間/充電ケース使用時】約15時間

【連続通話時間(最大)】約3〜4時間/充電ケース使用時】約10時間

【待受待機時間(最大)】約150時間

【充電時間】イヤホン】約1.5時間 充電ケース】約2時間

【使用温度範囲】5〜40℃(結露なきこと)

【耐水性能】IPX7

【重量】

イヤホン片側 約5g/充電ケース 約35g

中国製



■収録音声

【電源オン】電源が入りました

【電源オフ】電源が切れました

【ペアリングの設定をしてください】登録してください

【ペアリング接続】繋がりました

【ペアリング切断】ペアリングが切れました

【バッテリー残量少】充電してください



※まとめ買い、割引のご希望や商品に関する質問は購入前にお願い致します。購入後は基本的に対応致しかねますのでご注意下さい。

※保証書在中の場合でも保証は対象外ですのであらかじめご了承下さい。



新品未開封品ですが自宅保管のため、気になる方は購入前によくご検討下さい。



32ox2.θ*otc 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用