『入場者限定特典付き Stay Brave Book 草彅剛ヴィンテージデニム【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月05日 23時 12分に出品され03月05日 23時 12分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 購入者様には特典で入場時に配布されたリーフレット付き



草彅剛所有のLevis501XXヴィンテージデニムを本人解説書き下ろしオールカラー希少な１冊



新品 未開封 STAY BRAVE BOOK

Vintage Levis 501XX Collection

会場限定、新品、未開封



デニム地張り付けソフトカバー特殊製本

A4正寸オールカラ320ページ



新品ですが、外袋細かなキズや汚れがあるかもしれません。

表紙がデニム生地で柔らかくなっているため、発送時に折れ曲がってしまう可能性があります。

梱包には両面厚紙またはダンポールで覆って曲がらないように発送致します。

気になる方や神経質な方はご了承の上にご購入下さい。

返品交換は出来かねますのでご了承ください。



草彅剛

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Stay Brave

ビンテージ展 商品の情報 カテゴリー: 本・雑誌・漫画>>>本>>>アート・デザイン・音楽 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 本・雑誌・漫画

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アート・デザイン・音楽 タグ 入場者限定特典付き

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