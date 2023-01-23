『GUCCI ショルダーバッグ GGロゴ PVC レザー マイクロGG ブラック【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 02時 12分に出品され03月30日 02時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

Ill give you follow me and write comments on Mercari five percent off.

If you want to buy in bulk with other products and you write comments on Mercari,you get a 200 yen discount.

Other products are here.

↓

#アパレルショップたん



↓他の厳選アパレルはこちらから↓

→#アパレルショップたん

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



＝ブランド＝

GUCCI グッチ



＝シリアルナンバー＝

001 116 0938



＝寸法・サイズ＝



縦 23

横 26

マチ 6





＝状態・見た目＝

中生地が取れています。

粉吹きあり。

ほつれあり。

やや傷汚れあり。

中古という事をご理解いただいた上でのご検討よろしくお願いいたします。



＝カラー＝

ブラック 黒 Black ゴールド 金 gold



＝購入元＝

古物市場





＝その他＝



上記以外で、もし質問などあれば遠慮なくお申し付けください。





★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

↓お得なまとめ買いやレアアイテムはこちらから↓

→#アパレルショップたん

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



＝お値引き＝

フォローいただきますと5％お値引きさせていただきます。

他商品とのまとめ買いで200円お値引きさせていただきます。

ご要望の方は購入前にコメントください。

購入後には変更できません。



＝購入について＝

即購入OKです。

早いもの勝ちとさせていただきます。

深夜早朝でも気にせずご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ GUCCI

ショルダーバッグ GGロゴ PVC

レザー マイクロGG

ブラック